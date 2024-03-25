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Dünya
AA 25.03.2024 06:38

Nijerya'da kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde fidye için kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı.

Nijerya'da kaçırılan 137 öğrenci serbest bırakıldı

Kaduna Valisi Uba Sani, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Mart'ta eyaletin Kuriga kasabasında kaçırılan 137 öğrencinin zarar görmeden serbest bırakıldığını belirtti.

Sani, öğrencilerin hangi koşullarda serbest bırakıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 6 Mart'ta Kuriga kasabasındaki okulda bir silahlı örgüt tarafından düzenlenen saldırıda yaşları 8 ila 15 olan 287 öğrenci kaçırılmıştı. Saldırının ardından bazı öğrenciler kaçmayı başarmıştı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'da cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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