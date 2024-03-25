İsrail Gazze'de eve saldırdı: 9 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Deyr el-Belah'ta bir eve bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade eden kaynaklar, bazı kişilerin hala enkazda olduğunu aktardı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin Tulkerim'in kuzeydoğusundaki Kaffin köyünde bacağından gerçek kurşunla yaralanan 16 yaşındaki çocuğa tıbbi müdahalede bulunarak ambulansla hastaneye naklettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde çıkan olaylarda ayağından gerçek kurşunla yaralanan 14 yaşındaki çocuğu da hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Yaralı çocuğu taşıyan ambulansın Beyt Furik Kontrol Noktası'nda alıkonulduğu aktarılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç ile koordinasyon sağlanarak ambulansın serbest bırakılmasının sağlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Baskınlar sırasında sık sık Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıkıyor.