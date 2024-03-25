Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 01:42

İsrail'in Refah'ta bir evi bombaladı: Çok sayıda Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Refah'ta bir evi bombaladı: Çok sayıda Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde İsa ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan evin yıkıldığı, çevredeki ev ve mülklerde ciddi hasara yol açan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralıyı ve ölenlerin cenazelerini Refah'taki hastanelere nakletti. İmkanların yetersizliği nedeniyle saldırıda hedef alınan evlerin enkazını kaldırmakta zorluk yaşanıyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Filistin'den UNRWA'nın engellenmesine dair "kıtlığı derinleştirir" vurgusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:57
İstanbul için fırtına uyarısı
00:48
Kayseri'de müstakil ev küle döndü
00:45
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
00:35
Filistin'den UNRWA'nın engellenmesine dair "kıtlığı derinleştirir" vurgusu
00:30
Kanada’da öğrenciler, üniversitelerinin İsrail bağlantılı şirketlerden çekilmesi için açlık grevinde
00:28
İsrail'de Haredileri askerlikten muaf tutmayı öngören yasa tasarısına tepki
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler için toplu iftar düzenlendi
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler için toplu iftar düzenlendi
FOTO FOKUS
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ