Açık 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2024 00:28

Kanada’da öğrenciler, üniversitelerinin İsrail bağlantılı şirketlerden çekilmesi için açlık grevinde

Kanada’da McGill Üniversitesinden öğrenciler, okulun İsrail bağlantılı şirketlerden 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesi talebiyle açlık grevi yapıyor.

Kanada’da öğrenciler, üniversitelerinin İsrail bağlantılı şirketlerden çekilmesi için açlık grevinde
[Fotograf: Reuters]

Guardian’ın haberine göre, üniversitenin internet sitesinde yer alan belgelerde İsrail'e savaş uçağı satan Lockheed Martin ve Fransız hava ve savunma şirketi Safran gibi şirketlerde yatırımları olduğu görülen Mcgill Üniversitesinin öğrencileri, 3 hafta önce açlık grevine başladı.

Öğrenciler, uzun süredir devam eden grevle üniversitenin İsrail bağlantılı şirketlerdeki 20 milyon dolarlık yatırımını çekmesini talep ediyor.

Açlık grevinin 35. gününde olan öğrenci Rania Amine, "McGill Üniversitesi bize başka seçenek bırakmadı çünkü barışçıl protestoları, kampüsteki öğrenci grupları tarafından gerçekleştirilen eylemleri görmezden geliyorlar." dedi.

Üniversitenin kendilerini bu aşırı eylem biçimini benimsemeye; sağlıklarını ve hayatlarını tehlikeye atmaya ittiğini belirten Amine, "Okul ücretlerimizi bu şekilde yatırım yapmak için kullanmalarının kesinlikle kabul edilemez olduğunu onlara anlatmak istedik." diye konuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, bu eyleme katılan öğrencilerin durumlarından endişe duyulduğu ifade edildi.

Öğrencilerin üniversite politikalarının bu şekilde belirlenmeyeceğini anlamalarını umdukları kaydedilen açıklamada, "McGill, üniversite politikası ve yasalar çerçevesinde ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü hakkına saygı duymaktadır. Defalarca (protestocu öğrencilerle) doğrudan görüşmeyi teklif ettik. Şu ana kadar reddetmiş olsalar da bu teklifimiz hala geçerlidir.” denildi.

ETİKETLER
Kanada İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'de Haredileri askerlikten muaf tutmayı öngören yasa tasarısına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:57
İstanbul için fırtına uyarısı
01:49
İsrail'in Refah'ta bir evi bombaladı: Çok sayıda Filistinli öldü
00:48
Kayseri'de müstakil ev küle döndü
00:45
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
00:35
Filistin'den UNRWA'nın engellenmesine dair "kıtlığı derinleştirir" vurgusu
00:28
İsrail'de Haredileri askerlikten muaf tutmayı öngören yasa tasarısına tepki
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler için toplu iftar düzenlendi
Gazze'de yerinden edilmiş Filistinliler için toplu iftar düzenlendi
FOTO FOKUS
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde "Gerçek Belediyecilik" videosu izletildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ