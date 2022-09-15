Nasarawa Eyaleti Eğitim Bakanlığı Daimi Sekreteri Mohammed Sani-Bala, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle eyalette kapatılan tüm okulların yeniden açılmasına karar verildiğini belirtti.

Eyaletteki devlet ve özel yurtların 18 Eylül'den itibaren açılacağını aktaran Sani-Bala, 19 Eylül'de ise okullarda derslerin başlatılacağını ifade etti.

Sani-Bala, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için okullarda güvenliğin artırıldığına dair güvence verdi.

Nijerya'da silahlı saldırı tehdidine karşı 27 Temmuz'da başkent Abuja ve Nasarawa eyaletindeki tüm okullar kapatılmıştı.