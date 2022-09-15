Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 01:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kaza geçirdi
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin aracı Kiev'de kazaya karıştı. Zelenskiy hafif yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook gönderisinde Zelenskiy'nin arabasının Kiev'de bir trafik kazasına karıştığını duyurdu.
Kazanın ne zaman meydana geldiğini belirtmeyen Nikiforov, Zelenskiy'nin muayene edildiğini ve ciddi bir yara almadığını ifade etti.
Zelenskiy'nin aracının özel bir araçla çarpıştığını aktaran Nikiforov, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını söyledi.
Açıklamanın ardından Zelenskiy'nin her gün yayınladığı video paylaşıldı.
Etiketler: Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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