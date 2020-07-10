Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, geçen hafta Borno, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde Boko Haram ve silahlı çete üyelerine karşı havadan ve karadan operasyon düzenlediğini belirtti.

Eneche, Katsina ve Zamfara eyaletlerindeki operasyonlarda 104 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.

Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a düzenlenen hava saldırısında 92 teröristin öldürüldüğünü kaydeden John Eneche, 4 teröristin yakalandığını, teröristlerin kullandığı sığınaklar ve lojistik malzemelerin de imha edildiğini ifade etti.

Rehineler kurtarıldı

Eneche, operasyonda Boko Haram'ın rehin aldığı 34 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Terör örgütü Boko Haram'ın 2 gün önce Borno eyaletinde askerlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 35 asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiren terör örgütünün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında da en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.