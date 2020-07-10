Haber Giriş: Kaynak: AA
Libya'da işkenceyle öldürülen kişi için Hafter'e karşı protestolar düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Libya'nın Cufra kentinde halk, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler tarafından kaçırılan bir Libyalının işkenceyle öldürülmesine tepki göstererek protestolar düzenledi.
Febrayer televizyonunun, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Tarık Abdulhafiz adlı bir kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürüldü.
Olayın duyulması üzerine isyan eden Hun kenti sakinleri, yolları kapatarak bölgeden geçen Hafter'e bağlı milislerin araçlarına saldırdı.
Daha önce de protestolar düzenlenmişti
Hun kenti sakinleri, 3 Temmuz'da Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından açılan ateş sonucu evinin önünde bir başka Libyalının öldürülmesinden dolayı da protestolar düzenlemiş, milislerin kaldığı birçok yeri ateşe vermişti.
Etiketler: Libya hafter Cancavid milisleri Hun kenti Cufra üssüSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 09:42
Son Haberler
- 10:25
- 10:26
- 10:08
- 10:22
- 10:02
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 41,74 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz