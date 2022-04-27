Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu (NDLEA) Başkanı Tuğgeneral Buba Marwa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde tüm adaylara uyuşturucu testi yapılacağını duyurdu.

Uyuşturucu kullanımının ülke genelindeki güvensizlik durumunu artıran bir faktör olduğunun altını çizen Marwa, kamu görevlilerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaya başlanmasının daha iyi olacağını ifade etti.

"Daha önce de söyledim ve 2023'te kamu görevine başlayacak politikacıların uyuşturucu testi için gelmeleri gerektiğini tekrarlamak istiyorum."

Nijerya'da, kamu yetkilileri arasında ciddi uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımını olduğu iddia ediliyor.