Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da internet erişimi kesintiye uğradı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fransa'da internet, erişim ağına yapılan saldırı nedeniyle uzun süre kesintiye uğradı.
Fransa Dijital İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde internet kablolarının kesildiğini açıkladı.
Ülkedeki internet kesintisinden en fazla etkilenen GSM operatörü Free'den yapılan açıklamaya göre, kesinti geceden itibaren yaşandı, ekipler erişimi sağlamak için uzun süre uğraştı.
Firma ayrıca, kesilen kabloların fotoğraflarını da Twitter hesabından paylaştı.
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