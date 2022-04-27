Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zaharova paylaşımında, uzun süren müzakere süreci sonunda, Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed ile 2010 yılında bir Amerikan mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko ile değişim yapıldığını açıkladı.

Rus Yaroşenko, 2010 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Liberya'da tutuklandı ve ABD'ye gönderildi. Amerikalı Reed ise 2019’da Moskova'da polis memurlarına saldırmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.