Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya ve ABD arasında mahkum değişimi yapıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir Rus vatandaşı ile ABD vatandaşı mahkumun değişimini gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Zaharova paylaşımında, uzun süren müzakere süreci sonunda, Rusya'da hüküm giyen ABD vatandaşı Trevor Reed ile 2010 yılında bir Amerikan mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus vatandaşı Konstantin Yaroşenko ile değişim yapıldığını açıkladı.
Rus Yaroşenko, 2010 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Liberya'da tutuklandı ve ABD'ye gönderildi. Amerikalı Reed ise 2019’da Moskova'da polis memurlarına saldırmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son Haberler
- 16:56
- 16:44
- 16:44
- 16:31
- 16:34
Sıradaki Haber
Lavrov: Ukrayna'nın güneyindeki bölgeler kendi kaderlerini kendileri belirleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz