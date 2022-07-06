İçişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Shuaibu Belgore, yaptığı açıklamada, dün gece Kuje bölgesindeki cezaevine düzenlenen saldırının ardından firar eden 300'den fazla mahkumun yakalandığını belirtti.

Cezaevinde 994 mahkumun bulunduğunu açıklayan Belgore, yaklaşık 600 firari mahkumun arandığını kaydetti.

Belgore, saldırıda ayrıca 1 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Nijeryalı Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Islah Teşkilatının Silahlı Birimi ve diğer güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini belirterek cezaevinde sükunetin sağlandığını ve durumun kontrol altına alındığını ifade etti.

Bölge sakinleri, silahlı kişilerin yaklaşık 40 dakika boyunca ateş açtıklarını ve saldırıda çok sayıda aracın yandığını anlattı.

Öte yandan saldırının, Boko Haram üyeleri tarafından, tutuklu örgüt üyelerinin serbest kalması için düzenlendiği iddia ediliyor.