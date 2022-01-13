Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, Nijerya ordusunun Kaduna eyaletinin Birnin Gwari bölgesinde terör örgütü ilan edilen silahlı çetelere yönelik hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda, silahlı kişilerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı.

Örgütün kampının imha edildiğini aktaran Gabkwet, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü söyledi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde son bir yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.