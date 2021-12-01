Nijerya Özel Polis Kuvvetleri Sözcüsü Frank Mba, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 32 çete üyesinin yakalandığını belirten Mba, çok sayıda üyenin yaralı olarak kaçtığı, çetelere ait 19 silah, 7 araç ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Geçen yıl çatışmalarda 3 bin 188 kişi öldü

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.