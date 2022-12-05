Nijerya Mağdurları Destekleme Fonu (VSF) Başkanı Lawal Alao, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Martte bölgesinde yeniden güvenliği sağladığını söyledi.

Bu bölgede 6 yıl önce Boko Haram saldırıları nedeniyle kaçan ve komşu ülkeler Kamerun ile Nijer'e sığınan 5 bin 704 kişinin evine döndüğünü kaydeden Alao, dönenlerin hükümetin inşa ettiği binalara yerleştirildiğini bildirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.