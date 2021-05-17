Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde Boko Haram üyelerinin toplantı yaptığı sırada hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda en az 40 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Yüz binlerce insan evlerinden edildi

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.