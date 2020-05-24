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Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 35 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 35 örgüt üyesi öldürüldü.
Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Eneche, operasyonda 35 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.
Operasyonlarda 7 örgüt üyesinin teslim olduğunu aktaran Eneche, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Eneche, sene başından bu yana toplam 621 teröristin hükümete teslim olduğunu, bunların rehabilitasyon programında bulunduğunu kaydetti.
Ülkede geçen ay, ordunun Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 350 terörist öldürülmüştü.
Terör örgütünün 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Etiketler: nijerya Boko HaramSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 18:05
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