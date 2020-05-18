Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Baga bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 20 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü aktaran Eneche, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Eneche, operasyonda 9 askerin yaralandığını söyledi.

Ülkede son 1 ayda örgüte yönelik operasyonlarda en az 350 terörist öldürülmüştü.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.