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Dünya
AA 10.05.2023 06:51

Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü

Nijerya'da Sokoto eyaletindeki Shagari Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Nijerya'da bir teknenin alabora olması sonucu 15 kişi öldü

Shagari bölge yetkilisi Aliyu Abubakar, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Dandeji köyünden yola çıkan teknenin Shagari Nehri'nde alabora olduğunu belirtti.

Abubakar, arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Abubakar, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak ülkenin Zamfara eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişi yaşamını yitirmişti.

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