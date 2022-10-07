Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da batan teknede 26 kişi öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı saldırılardan kaçan kişilerin bulunduğu teknenin batması sonucu 26 kişi öldü.
Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara'da silahlı çete üyelerinden kaçan kişilerin bulunduğu tekne Bukkuyum civarında battı.
Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Hükümet, yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
Etiketler: Nijerya
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