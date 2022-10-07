Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara'da silahlı çete üyelerinden kaçan kişilerin bulunduğu tekne Bukkuyum civarında battı.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hükümet, yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.