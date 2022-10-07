Macron, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile Moldova Başbakanı Maia Sandu, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) Prag'da gerçekleştirilen ilk toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Emmanuel Macron, AST ile eski bir fikrin gerçeğe dönüştüğünü, 44 ülkeyi bir araya getirip eşitler olarak Avrupa'nın ortak sorunlarını tartışmak istediklerini söyledi.

"Bazı ülkeler AB'yi terk etti, bazıları katılmak istemiyor ama coğrafyamız aynı, tarihler birbirine geçmiş halde." diyen Macron şunları söyledi:

"Göndermek istediğimiz ilk güçlü mesaj birlik içinde olduğumuzdu. 44 ülkenin tamamı Rusya'nın saldırganlığını kınadığını açıklayan ve Ukrayna'yı destekleyen ülkeler. Avrupa bazı açılardan bölünmüş durumda ama bu bakımdan güçlü bir mesaj gönderiyoruz."

AST'nin sorunları tartışmak için önemli bir forum olduğunu belirten Macron, "AST, daha önce mümkün olmayan şekilde bir araya gelmemizi sağladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2018'de seçildiğinden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir kez bile görüşmemişti ancak bugün Prag'da bu mümkün oldu. Bu tür toplantılar kıtamızda yapmamız gerekenler açısından önemli." diye konuştu.

Macron ayrıca Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslarda anlaşmazlıkları bulunan ülkelerin bugün Prag'da bir araya gelme imkanı bulduklarını, sorunları konuşmanın önemli olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı, kritik altyapıların korunması, siber saldırılar, dezenformasyon, enerji fiyatlarının düşürülmesi ve göç gibi konularda Avrupa'nın ortak ve entegre politikalara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

İngiltere'ye sıcak mesaj

Macron İngiltere'nin AST'ye katılımıyla ilgili bir soru üzerine, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın katılarak doğru bir karar verdiğini söyledi.

İngiltere'nin Avrupa'nın kalanı ile ortak sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu dile getiren Macron, "Bunun ilişkilerimizin yeni bir aşaması olduğunu ve geleceğin başlangıcı olduğunu ümit ederim." dedi.

Macron, "İngiltere bir ada ama bu ada Avrupa'dan uzaklaşmadı. Ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Tekrar buluştuğumuz için mutluyum."