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Dünya
AA 16.01.2024 00:05

Nijerya'da askeri üsse saldırı düzenlendi

Nijerya'nın Katsina eyaletindeki askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da askeri üsse saldırı düzenlendi
[Fotograf: TRT Haber]

Ulusal basındaki haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesindeki askeri üsse saldırı düzenlendi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıda, 2 askeri araç kundaklandı. Bölge sakinleri ise korkudan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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