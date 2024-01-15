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Dünya
AA 15.01.2024 23:35

İsrail Savunma Bakanı: Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail saldırılarının sonlanmasının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi’ni Filistinlilerin yöneteceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı: Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek
[Fotograf: AA]

Gallant, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki kara saldırısında "yoğun aşamanın" sona erdiğini belirten Gallant, güneydeki saldırılardaki "yoğun aşamanın" da yakında sona ereceğini kaydetti.

Gallant, yeni bir esir takası için "Hamas’a sadece askeri baskının" etkili olacağını savunarak, Refah kentine giden yolları kestiklerini ifade etti.

"Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek"

"Siyasi kararsızlığın askeri operasyonların ilerlemesine zarar verebileceğini" ifade eden Gallant, Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları sonrasına ilişkin şunları kaydetti:

"Gazze’deki gelecek hükümet, Gazze Şeridi’nden büyümeli. Gazze Filistinliler tarafından yönetilecek. Askeri harekatın sonu siyasi bir eyleme bağlanmalı."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise daha önce pek çok defa yaptığı açıklamada, savaşın hedefinin Hamas'ı yok etmek olduğunu ve Gazze'de savaş sonrasında " bir Filistin yönetimi"nin iş başında olmasına karşı olduğunu dile getirmişti.

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