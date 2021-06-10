Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya’da aşılama: 30 milyon doz Johnson and Johnson aşısı satın alınacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Nijerya koronavirüsle mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın ürettiği aşıdan 30 milyon doz satın alacak.
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmednfederal hükümetin 30 milyon doz Johnson and Johnson'ın (J&J) aşısının satın alınması için onay verdiğini açıkladı.
Ahmed, bu aşıların ülkedeki koronavirüsle mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.
Nijerya hükümeti daha önce J&J'den 29,8 milyon doz aşı almak için Afrika Birliği platformunda da anlaşma imzaladığını duyurmuştu.
1 milyondan fazla kişi aşılandı
Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel COVID-19 aşısı kampanyası kapsamında 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.
Nijerya'da salgının başından bu yana 166 bin 982 kişi virüse yakalandı. Bunlardan 163 bin 331'i sağlığına kavuştu.
Virüs nedeniyle 2 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
Son Haberler
- 12:43
- 12:44
- 12:37
- 12:33
- 12:11
Sıradaki Haber
Japonya, Belarus hava yolu firmalarına yaptırım uygulayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz