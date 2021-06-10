Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmednfederal hükümetin 30 milyon doz Johnson and Johnson'ın (J&J) aşısının satın alınması için onay verdiğini açıkladı.

Ahmed, bu aşıların ülkedeki koronavirüsle mücadeleye yardımcı olacağını söyledi.

Nijerya hükümeti daha önce J&J'den 29,8 milyon doz aşı almak için Afrika Birliği platformunda da anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

1 milyondan fazla kişi aşılandı

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel COVID-19 aşısı kampanyası kapsamında 1 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 166 bin 982 kişi virüse yakalandı. Bunlardan 163 bin 331'i sağlığına kavuştu.

Virüs nedeniyle 2 bin 117 kişi yaşamını yitirdi.