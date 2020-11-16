Lagos Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Odumosu, basına yaptığı açıklamada, eyalette son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle eyaletin 14 bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti. Odumosu, operasyonlarda 750 silahlı çete üyesinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda silah, uyuşturucu ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Odumosu, eyalette 2 hafta süren polis şiddetine karşı protestolarda yağmalanan eşyaların da ele geçirildiği bilgisini paylaştı. Odumosu, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini belirtti.

Çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.