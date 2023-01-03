Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 63 sivil silahlı kişilerce kaçırıldı
Nijerya'nın Niger eyaletinde 63 sivil, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.
Ulusal basındaki habere göre, Niger'in üç köyüne silahlı kişilerce baskın düzenlendi.
Baskında Durmin köyünden 41, Jarmiya'dan 14 ve Pandogari'den 8 sivil olmak üzere toplam 63 kişi kaçırıldı.
Görgü şahitleri, saldırı düzenlenen köylerin ordu karargahına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.
Son yıllarda artan güvenlik sorunları nedeniyle Nijerya'da sık sık sivillere yönelik saldırı düzenleniyor.
Etiketler: Nijerya
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