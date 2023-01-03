Ulusal Güvenlik Sözcüsü Albay Amir es-Sertavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kerak kentindeki itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde iki çadırda çıkan yangını söndürdü." ifadesini kullandı.

Yangında Asyalı 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Sertavi, yaşamını yitirenlerin bölgedeki devlet hastanesine nakledildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Sertavi, ölen 5 kişinin uyruğuna ilişkin net bir bilgi vermezken, yerel kaynaklar bu kişilerin Pakistanlı olduğunu ifade ediyor.

Ürdün'ün Ağvar bölgesinde (Ürdün Vadisi) 1970'li yıllardan bu yana Pakistanlıların yaşadığı ve bu kişilerin tarımla uğraştıkları belirtiliyor.