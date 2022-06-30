Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin işletildiğini açıkladı.

Bu durumun ülke için oldukça "talihsiz" olduğunu söyleyen Kyari, işletilen yasa dışı rafineriler nedeniyle hükümetin milyonlarca dolar zarar gördüğüne işaret etti.

"Petrol hırsızlığı nedeniyle 4 milyar dolar zarar edildi"

Kyari, hükümetin petrol kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek "Ülkede çok sayıda yasa dışı rafineri yok edildi. NNPC, Warri rafinerisinde hızlı bir düzenleme yapma sürecinde ve yakında faaliyete girecek." dedi.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.