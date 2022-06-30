Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 25 Temmuz yeni Anayasa referandumuna ilişkin bilgi vermek üzere başkent Tunus’ta basın toplantısı düzenledi.

Seçim kurulunun referandumu düzenlemeye hazır olduğunu belirten Buasker, "Son kayıtlarımıza göre Anayasa referandumuna katılacak kayıtlı seçmen sayısı 9 milyon 296 bin 64. Seçim kurulu, referandum sürecini denetleyecek ve sandıkların güvenliğini sağlamak için 84 bin görevli istihdam edecek. Sandıkların güvenliğini sağlamak için ordu ve güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Oy verme işleminin yerel saatle 06.00’da başlayıp 22.00’de tamamlanacağını aktaran Buasker, yurt dışında ikamet eden Tunusluların 23 ile 25 Temmuz tarihleri arasında büyükelçiliklerde kurulacak sandıklarda oy kullanma işlemini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yeni Anayasa referandumu için seçim kurulu üyeleri değiştirildi

Tunus Resmi Gazetesinde 22 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 20 Aralık 2012'de kurulan anayasal kurumlardan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidilerek kurul başkanı ve diğer 7 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından seçilebileceği ilan edilmişti.

Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna Cumhurbaşkanı Said tarafından 9 Mayıs’ta yapılan atamalar ile kurum başkanlığına eski üyelerden Buasker getirildi.

Kurulun diğer 6 üyesi ise Sami bin Selame, Muhammed et-Telili, el-Habib er-Rebi, Mahir el-Cedidi, Mahmud el-Vairi, Muhammed Nevfel'den oluşuyor.

Tunus'ta 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclisin seçtiği 9 üyeden oluşuyordu. Kurulda 6 yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyordu.

Tunus’ta siyasi krize ve yeni Anayasa referandumu süreci

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurmuştu.

25 Temmuz’da düzenlenecek referandumda, seçmenlere "Tunus Cumhuriyeti'nin yeni Anayasası'nı onaylıyor musun?" sorusu yöneltilecek, seçmen de "evet" ya da "hayır" pusulalarını kullanarak oylarını verecek.