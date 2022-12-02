Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, ülkenin son birkaç yılda HIV/AIDS ile mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Gambo, bu yıl geçen yıllara göre virüsü taşıyan kişi sayısının azaldığını ifade ederek, "AIDS'e karşı yapılan çeşitli kampanyaların istenilen sonucu yavaş yavaş elde edilmeye başlandı. Ancak ülkenin bazı yerlerinde hala virüsü taşıyanlara ayrımcılık yapılıyor" dedi.

Ülke genelinde yaklaşık 1,8 milyon kişinin AIDS taşıdığını kaydeden Gambo, bunlardan 1,6 milyonun tedavi altında olduğunu ifade etti.

Gambo, halka virüse karşı test yaptırmaları ve AIDS ile mücadele için ebeveynlerin çocukları için önemli bir rol oynaması gerektiği çağrısında buldu.