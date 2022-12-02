Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ordunun 17-27 Kasım'da Borno eyaletinin farklı bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini açıkıladı.

Danmadami, operasyonlarda 44 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, 47 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını aktaran Danmadami, 52 silah, 9 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.