Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da 104 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Temsili)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda ISWAP terör örgütüne mensup 104 kişi teslim oldu.
Nijerya Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, ordu, Borno eyaletinin Damboa'nın farklı noktalarında ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar sırasında aralarında 27 kadının bulunduğu 104 ISWAP üyesi af için teslim oldu.
Açlık nedeniyle terör örgütü üyeleri teslim olmuştu
Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 1500'den fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.
Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Etiketler: Nijerya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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