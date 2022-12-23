Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ordunun, son 3 haftada Borno eyaletinin farklı bölgelerinde terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini açıkladı.

Danmadami, operasyonlarda 103 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 22 teröristin de yakalandığını söyledi.

Rehin alınan 30 kişi de kurtarıldı

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 30 kişinin kurtarıldığını aktaran Danmadami, 280 teröristin aileleriyle orduya teslim olduğu bilgisini paylaştı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

13 yılda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da, Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.