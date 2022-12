Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Musk, son paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntüleme sayısının gösterileceğini duyurdu.

Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir Tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.