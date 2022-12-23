Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 00:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Musk duyurdu: Tweetlerin görüntülenme sayısı herkese açık olacak
[Fotograf: Reuters]
Elon Musk, Twitter’ın yeni özelliğini açıkladı. Musk, tweetlerin görüntülenme sayısının videolarda olduğu gibi herkese açık olacağını duyurdu.
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Twitter'daki yenilikleri açıklamaya devam ediyor.
Musk, son paylaşımında, Twitter'da artık tweetlerin görüntüleme sayısının gösterileceğini duyurdu.
Twitter, görüntüleme sayısını kullanıma sunuyor, böylece bir Tweet'in kaç kez görüldüğünü görebilirsiniz!
Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022
Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.
Elon Musk, "İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim" açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Twitter Sosyal Medya Elon Musk
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