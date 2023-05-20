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Dünya
AA 20.05.2023 21:20

Nijerya polisi, Plateau eyaletindeki silahlı saldırılarda 87 kişinin öldüğünü açıkladı

Nijerya polisi, Plateau eyaletinde 15 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 87 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nijerya polisi, Plateau eyaletindeki silahlı saldırılarda 87 kişinin öldüğünü açıkladı
[Fotograf: Reuters]

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred, yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta Fungzai ve Kubwat köylerine düzenlenen saldırılarda 87 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların eyaletin farklı bölgelerindeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydeden Alfred, saldırıya ilişkin 7 kişinin yakalandığını ifade etti.

Alfred, yakalanan kişilerin gerekli soruşturmanın tamamlamasının ardından mahkemeye çıkarılacağını bildirdi.

Plateau eyaletine bağlı Fungzai ve Kubwat köylerine 15 Mayıs'ta gece saatlerinde silahlı saldırılar düzenlenmişti.

Mwaghavul Kalkınma Derneği Başkanı Joseph Gwankat, saldırılarda 125 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Ulusal basındaki haberlerde, saldırılarda yaklaşık 20 bin kişinin evlerini terk ederek kilise, okul ve açık alanlara sığındığı öne sürülmüştü.

Saldırıların ardından eyalette şiddet olaylarını önlemek amacıyla 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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