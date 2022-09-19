Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi öldü
[Fotograf: AFP]
Nijer'de temmuz başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 159 kişi hayatını kaybetti.
Nijer Haber Ajansına göre, ülkede temmuzdan bu yana devam eden sağanakların yol açtığı sellerden 225 bin 539 kişi etkilendi.
Seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a çıktı.
Ölü sayısı en son 13 Eylül'de 137 olarak açıklanmıştı.
Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Sel
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