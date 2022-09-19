Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB'den Ürdün'e 364 milyon euro hibe
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Birliğinin (AB), Ürdün'e 2024 yılına kadar 364 milyon euro tutarında hibe taahhüdünde bulunduğunu duyuruldu.
Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride, AB Avrupa Büyükelçisi Maria Hadjitheodosiou ile ortak bir deklarasyon imzaladı.
Bu çerçevede, AB'nin Ürdün'e 2021 ve 2024 yılları arasında 364 milyon euro tutarında hibe yardımı sağlama taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.
ABD ile Ürdün arasında da 16 Eylül Cuma günü Washington'un Amman'a 2029'a kadar yıllık 1,45 milyar dolar yardımda bulunmasını içeren Stratejik Ortaklık Mutabakatı Muhtırası imzalandığı duyurulmuştu.
Etiketler: Avrupa Birliği Ürdün
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