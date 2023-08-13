Açık 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2023 20:00

Nijer'deki askeri cunta, ECOWAS ile diyaloğa yaklaşıyor

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cuntanın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ile (ECOWAS) diyalog kurmaya açık olduğu belirtildi.

Nijer'deki askeri cunta, ECOWAS ile diyaloğa yaklaşıyor
[Fotograf: Reuters]

Nijerya'daki Vahhabi ve Ticani tarikatlarından oluşan ortak heyet, Nijer’deki cunta lideri Abdurrahmane Tchiani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Nijerya basınına konuşan Cema'at-ü İzaleti'l-Bid'a ve İkameti's-Sünne (JIBWIS) grubunun lideri Abdullahi Bala Lau, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü aktardı.

Lau, görüşmede, Tchiani'nin ECOWAS ile diyalog kurmayı kabul ettiğini belirterek, "Tchiani diyaloğun ne zaman olacağına dair bilgi vermedi ancak diyalog için her zaman hazır olduklarını söyledi" ifadesini kullandı.

Hem müzakere hem askeri müdahale masada

ECOWAS, Nijerya'da 10 Ağustos'ta düzenlediği zirvede, Nijer'deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına, "ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma" talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede, ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Askeri müdahale ilk kez 30 Temmuz'da gündeme gelmişti

ECOWAS, Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz'da ilk kez toplanmış, cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Nijer’de neler oluyor?
Nijer’de neler oluyor?

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

ETİKETLER
Nijerya
Sıradaki Haber
Çin'de heyelan: 21 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Bartın'da balık avlamak için denize giren kişi hayatını kaybetti
21:03
Adana'da apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi
20:54
ABD Uçak Gemisi Görev Grubu Komutanı TCG GÖKÇEADA'yı ziyaret etti
20:59
İran'da türbeye silahlı saldırı
20:05
Afyonkarahisar'da traktör su kanalına devrildi: 1 ölü
19:32
Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ankara'da doğal yaşam
Ankara'da doğal yaşam
FOTO FOKUS
ABD'de evde patlama: 4 ölü
ABD'de evde patlama: 4 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ