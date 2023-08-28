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Dünya
AA 28.08.2023 07:19

Nijer'de Fransa karşıtları, Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutuyor

Nijer'de Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep edenler, sabahın ilk ışıklarından bu yana başkent Niamey'deki Fransız askeri üssünün etrafında bekliyor.

Nijer'de Fransa karşıtları, Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutuyor
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin "Niamey 101" ismiyle de bilinen Fransız askeri üssünde "saklandığı" iddiaları nedeniyle 05.30'dan bu yana üssün etrafında bekleyişini sürdürüyor.

Nijer bayraklarının yanı sıra Rusya, Kuzey Kore ve Çin bayrakları da sallayan grup, "Kahrolsun Fransa" ve "Fransız askerlerini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Fransa da "cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Büyükelçi Itte'ye verilen süre, yerel saat ile 19.00'da dolarken, Fransa Büyükelçiliği önünde de alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde, Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Uluslararası Diori Hamani Havalimanı yakınlarında da bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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