Libya Başbakanı, İsrailli mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Menguş'u açığa aldı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından açıklanan 368 no'lu kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Kararnameya göre, Menguş ile ilgili soruşturma, Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak.

Libya Dışişleri Bakanlığından "İsrailli bakanla görüşme resmi değildi" savunması

Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesinin resmi olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanlığının, başta Filistin sorunu olmak üzere, Arap ve İslam ülkelerinin meselelerine yönelik ulusal sabitlere tam bağlılığını teyit ettiği ve Filistin'in ebedi başkenti olarak Kudüs'e bağlılığını vurguladığı kaydedildi.

"Bu, kesin ve geri dönülemez bir kararlılıktır." denilen açıklamada, "Bu, Roma'da, İtalya Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşme sırasında gerçekleşen, gayriresmi ve hazırlıksız bir toplantıdır. Herhangi bir tartışma, anlaşma veya istişare içermemiştir. Bakan daha ziyade Libya'nın Filistin meselesine yönelik sabitlerini açık ve net bir şekilde teyit etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Necla el-Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yaklaşımı doğrultusunda hala kararlı olduğunun teyit edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, İbrani ve uluslararası basının aktardığı gibi olaya toplantı ve görüşme niteliği verme girişimlerini kategorik olarak reddediyor.

Dışişleri Bakanlığı, siyonist oluşumla normalleşmeyi tamamen ve kesin olarak reddettiğini bir kez daha vurgular ve Filistin davasına ve kardeş Filistin halkına karşı tutumunun sağlam olduğunu bir kez daha teyit eder."

Libya Başkanlık Konseyi hükümetten açıklama istedi

Başkanlık Konseyi Başkanlığı Resmi Sözcüsü Necva Vehibe, Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin Libya'nın dış politika sabiteleri ile örtüşmediğini kaydetti.

Libya'nın dış politikasının değişmez tutum ve prensiplerinin takibinin Başkanlık Konseyi'nde olduğunu hatırlatan Vehibe, hükümetten bahsi geçen görüşmenin detaylarının talep edildiğini ifade etti.

Vehibe, hükümetten görüşme nedeniyle gereken bütün yasal müeyyide ve adımların atılmasının da istendiğini kaydetti.

Menguş İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya İsrail'i tanımıyor

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Libya pasaportunda "işgal altındaki Filistin toprakları (İsrail) dışında bütün ülkelere gidebilir" notu bulunuyor. Ayrıca İsrail ile ilişki kurmak kanunen yasak.

Menguş'un İsrail Dışişleri Bakanı ile görüştüğünün duyurulmasının ardından, başkent Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesi, Zaviye ve Beni Velid kentlerinde protestolar düzenlenmiş, Beni Velid'te İsrail bayrağı yakılmıştı.