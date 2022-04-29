Nijer'de yerel basında çıkan haberlerde, Sağlık Bakanı Illiassou Mainassara, birkaç ay içinde 5 yaş altı çocuklarda, İngiliz "RTS,S/AS01" sıtma aşısının kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı, ilk kez Nisan 2019'da Malavi'de kullanılmaya başlandı.

İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline tarafından üretilen sıtma aşısı, bugüne kadar Kenya, Malavi ve Gana'da 1 milyondan fazla çocuğa uygulandı.

Her 2 dakikada bir 5 yaş altı çocuk sıtmadan ölüyor

Sahel'de yer alan 24 milyon nüfuslu Nijer'de geçen sene 4 milyon sıtma vakası kayda geçmiş ve çoğu çocuk 4 bin kişi sıtma yüzünden hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2021 Aralık'ta yayımladığı sıtma raporuna göre, 2020'de dünyada 241 milyon sıtma vakası tespit edildi, sıtma nedeniyle 627 bin kişi yaşamını yitirdi.

Sıtma ve sıtma kaynaklı ölümlerin yüzde 95'i Sahra Altı Afrika'da kayda geçti.

Sıtma her 2 dakikada bir 5 yaş altı bir çocuğun ölümüne neden oluyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.