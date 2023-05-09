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Dünya
AA 09.05.2023 23:26

New York'taki davada jüri, Trump'ı cinsel istismardan "sorumlu" buldu

New York mahkemesinde jüri, "E. Jean Carroll" adlı kadın tarafından tecavüz ve hakaretle suçlandığı davada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel tacizden "sorumlu" olduğu kararına vardı.

New York'taki davada jüri, Trump'ı cinsel istismardan "sorumlu" buldu

Manhattan Federal Mahkemesi'nde, bir hafta süren duruşmaların ardından 3'ü kadın 9 kişilik jüri heyeti, bugün Carroll'un lehine sonuca vardı.

Yaklaşık 2,5 saatlik bir müzakereden sonra jüri, Carroll’un açtığı hukuk davasında Trump'ı "cinsel istismar", "darp" ve "hakaretten" sorumlu buldu.

Kararda, Trump'ın Carroll'a tecavüz ettiği iddiası ise reddedildi.

Jüri, Trump’ın, Carroll’a cinsel taciz ve darptan ötürü 2 milyon, karalamadan ötürü 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirdi.

 "Bu kadının kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok"

Kararın açıklanmasından dakikalar sonra Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kadının kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu karar, utanç vericidir, tüm zamanların en büyük cadı avının devamıdır" ifadelerini paylaştı.

Magazin dergisi yazarı E. Jean Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine cinsel tacizde bulunarak tecavüz ettiğini 2019'da kamuya açıklamıştı.

Trump ise "O kadın benim tipim" değil diyerek, iddiaları reddetmişti.

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