ABD'de 2024 başkanlık yarışının ilk anketinde Biden, Trump'ın gerisinde kaldı

Pazar günü yayımlanan yeni bir Washington Post/ABC News anketi, ABD Başkanı'nın ABD'lilerin üçte birinden biraz fazlasının onayını aldığını gösterirken, aynı zamanda 2020'deki rakibi Donald Trump'ın 7 puan gerisinde olduğunu ortaya koyuyor.

Başkanlığının ilk iki yılında elde ettiği yasama alanındaki başarılarının yanı sıra geçen sonbaharda, 2022 ara seçim yarışında partisinin güçlü bir performans göstererek Cumhuriyetçilerin Kongre'nin üst kanadını ele geçirmesini engellemesinin ardından ikinci dönemi için çabalayan Biden açısından bu çok kötü bir tablo.

Beyaz Saray çalışanlarının aylarca adaylığını koyacağını ısrarla belirtmesi ve aynı dönemde Demokratların çoğunun başka bir adayı tercih edeceğini gösteren kamuoyu yoklamalarının ardından Biden nisan sonunda adaylığını açıkladı.

Onay oranı 2 ayda 6 puan düştü

Biden'ın onay oranı yeni ankette yüzde 36'da kaldı. ABD Başkanı, 2024 için varsayımsal bir genel seçim karşılaşmasında aldığı 38 puana karşı 44 puanla Trump'ın gerisinde kalırken, çok sayıda kararsız ABD'li de var. Biden aynı zamanda bir başka varsayımsal karşılaşmada yüzde 37'ye yüzde 42'lik bir oranla Florida Valisi Ron DeSantis'in de arkasında kaldı.

Post/ABC anketinde onay oranı iki ayda 6 puan düşen Biden'ın akıl sağlığına yönelik kaygıları olan ABD'lilerin sayısı da her zamankinden daha çok endişe veriyor. Bunun, 2024'te Cumhuriyetçi Parti'nin başlıca saldırı noktası olması beklenirken ankete katılanların sadece yüzde 32'si Biden'ın görevini yerine getirecek akli yeterliliğe sahip olduğuna güveniyor. Ankette belirtildiği üzere Biden'ın 2020'deki adaylığında ABD'lilerin yüzde 51'i bu güvene sahipti.

Son anket 28 Nisan ile 3 Mayıs arasında, ABD'de yaşayan 1006 yetişkinle yapıldı. Anketin hata payı yüzde 3,5.

Cuma günü MSNBC'den Stephanie Ruhle'ya verdiği röportajda ABD Başkanı'na, yaşıyla ilgili endişelere rağmen neden 2024 yarışı için en iyi seçim olduğuna inandığı soruldu.

Biden "Çünkü çok fazla bilgelik edindim" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı sözlerine "Toplumun büyük çoğunluğundan daha fazla şey biliyorum" diye böbürlenerek devam etti.