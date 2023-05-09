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Dünya
AA 09.05.2023 21:16

Rusya: Ukrayna rezerv birlikleri ve cephaneliklerini uzun menzilli silahlarla vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uzun menzilli silahlarla Ukrayna ordusu rezerv birliklerinin konuşlandığı noktalara ve cephaneliklere yoğun saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna rezerv birlikleri ve cephaneliklerini uzun menzilli silahlarla vurduk
[Fotograf: AA]

Konaşenkov, Ukrayna’da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belirlenen hedeflere yönelik saldırılar yaptıklarını anlatan Konaşenkov, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri denizden ve havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla düşmanın rezerv birliklerinin geçici konuşlandığı noktalara ve mühimmat depolarına yoğun saldırı gerçekleştirdi. Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu” diye konuştu.

Konaşenkov, saldırı sonucunda rezerv birliklerin ilerlemesinin engellendiğini ve çatışma alanlarına mühimmat sevkiyatlarının durdurulduğunu ifade etti.

Donetsk yönünde Bahmut’un batısında saldırı müfrezelerinin çatışmaları sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin şehrin kanatlarında Ukrayna ordusunun eylemlerini durdurarak müfrezelere yardım ettiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Ukrayna’da bugüne kadar 419 uçak, 230 helikopter, 4 bin 52 insansız hava aracı, 421 hava savunma füze sistemi, 9 bin 46 tank ve zırhlı araç, 1098 çok namlulu roketatar, 4 bin 774 obüs ve havan topu, 10 bin 77 özel askeri aracı imha ettiklerini sözlerine ekledi.

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