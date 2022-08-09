Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
New York'ta saniyeler içinde 2 milyon dolarlık mücevher çaldılar
ABD'nin New York kentinde işlek bir caddedeki kuyumcu soyuldu. Soyguncular 1 dakikadan kısa bir süre içinde yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki altın ve mücevheri alarak kayıplara karıştı.
ABD'nin New York kentindeki soygun, güvenlik kamerasına yansıdı.
Soygunculardan biri dükkanın kapısında bekledi, içeri giren üç hırsız da ellerindeki çekiçlerle camları kırarak altın ve mücevherleri çantalarına koydu.
Geçen hafta gerçekleşen soygun yaklaşık 50 saniye sürdü.
Çaldıkları 2 milyon dolarlık mücevherle kayıplara karışan hırsızlar henüz yakalanamadı.
New York polisi, soyguna ilişkin bilgisi olanların kendileriyle iletişime geçmesi için çağrıda bulundu.
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