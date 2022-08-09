ABD'nin New York kentindeki soygun, güvenlik kamerasına yansıdı.

Soygunculardan biri dükkanın kapısında bekledi, içeri giren üç hırsız da ellerindeki çekiçlerle camları kırarak altın ve mücevherleri çantalarına koydu.

Geçen hafta gerçekleşen soygun yaklaşık 50 saniye sürdü.

Çaldıkları 2 milyon dolarlık mücevherle kayıplara karışan hırsızlar henüz yakalanamadı.

New York polisi, soyguna ilişkin bilgisi olanların kendileriyle iletişime geçmesi için çağrıda bulundu.