Geçtiğimiz gün mBio dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçları, 79 fareden 13'ünün (yüzde 16,5) virüs için pozitif test edildiğini gösterdi.

Bu, potansiyel olarak şehrin sekiz milyon faresinden 1,3 milyonunun pozitif olabileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar, farelerin Alpha, Delta ve Omicron varyantları ile enfekte olmasının yanı sıra, SARS-CoV-2'nin fareleri enfekte ettikten sonra yeni konakçılarına uyum sağlamak için mutasyona uğradığını keşfettiler.

Araştırmacılar şimdi suşların tekrar ortaya çıkma ve insanları yeniden enfekte etme olasılığını tahmin etmeye çalışıyor.

Baş araştırmacı Henry Wan, basın açıklamasında, " Bulgular, insanlara potansiyel ikincil zoonotik bulaşma için fare popülasyonlarında SARS-CoV-2'nin daha fazla izlenmesi ihtiyacını vurgulamaktadır" dedi.

Fareler, COVID-19'a neden olan virüse duyarlılık konusunda yalnız değiller.

2020'de Danimarka'da yaklaşık 17 milyon vizon, yeni bir virüs türüyle enfekte olduğu tespit edildikten sonra öldürüldü.