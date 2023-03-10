Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 06:48Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Kanada'da orta parmak göstermek ifade özgürlüğü sayıldı
Kanada'da bir yargıç, orta parmak göstermenin Kanada anayasası kapsamında kişinin ifade özgürlüğü hakkının bir parçası olarak korunduğuna karar verdi.
Kanada'nın Quebec eyaletinden Yargıç Dennis Galiatsatos, 26 sayfalık bir kararla, Montreal banliyösünde komşusunu taciz etmekle suçlanan bir adama karşı açılan davayı reddetti.
24 Şubat tarihli bir kararda, "Açık olmak gerekirse, birine parmak göstermek suç değildir. Medeni olmayabilir, kibar olmayabilir, centilmence olmayabilir ... yine de cezai sorumluluğu tetiklemez" dedi.
Bir öğretmen ve iki çocuk babası olan sanık Neall Epstein, Mayıs 2021'de Quebec, Beaconsfield'daki komşusunu tehdit edip terslediği için polis tarafından tutuklanmıştı.
Yargıç, genel görüşe rağmen “davanın aslında reddedilmediğini”, ancak bu konuda “mahkemenin dosyayı ciddiye almama eğiliminde olduğunu” sözlerine ekledi.
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