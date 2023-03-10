Kanada'nın Quebec eyaletinden Yargıç Dennis Galiatsatos, 26 sayfalık bir kararla, Montreal banliyösünde komşusunu taciz etmekle suçlanan bir adama karşı açılan davayı reddetti.

24 Şubat tarihli bir kararda, "Açık olmak gerekirse, birine parmak göstermek suç değildir. Medeni olmayabilir, kibar olmayabilir, centilmence olmayabilir ... yine de cezai sorumluluğu tetiklemez" dedi.

Bir öğretmen ve iki çocuk babası olan sanık Neall Epstein, Mayıs 2021'de Quebec, Beaconsfield'daki komşusunu tehdit edip terslediği için polis tarafından tutuklanmıştı.

Yargıç, genel görüşe rağmen “davanın aslında reddedilmediğini”, ancak bu konuda “mahkemenin dosyayı ciddiye almama eğiliminde olduğunu” sözlerine ekledi.