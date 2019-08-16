New York'ta bir metro istasyonunda güvenlik alarmı verildi. 2 şüpheli paket bulunması üzerine, polis harekete geçti.
Polis, istasyonu boşalttı.
İncelemeler sonucunda şüpheli paketlerin patlayıcı içermediği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
ABD'nin New York kentinde bir metro istasyonunda 2 şüpheli paket bulundu. İstasyon tahliye edildi, paketlerin patlayıcı olmadığı açıklandı.
New York'ta bir metro istasyonunda güvenlik alarmı verildi. 2 şüpheli paket bulunması üzerine, polis harekete geçti.
Polis, istasyonu boşalttı.
İncelemeler sonucunda şüpheli paketlerin patlayıcı içermediği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber