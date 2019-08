ABD'li vekil Rashida Tlaib, ailesini, özellikle 90'lı yaşlardaki büyükannesini ziyaret etmek istediğini bunun belki de onu görmek için son şansı olduğunu içeren bir mesajı İsrail'e göndermişti.

Tlaib, İsrail'in kurallarına saygı duyacağını ve ziyaret sırasında bu ülkeyi boykota yönelik herhangi bir propaganda yapmayacağını söylemişti.

Bunun üzerine, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Tlaib'in ailesini ziyaret talebinin onaylandığı belirtilmişti.

Bu gelişmelerden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in politikalarını eleştiren ABD'li vekil, "Bu baskıcı şartlar altında büyükannemi ziyaret etmemin inandığım her şeyin karşıtı bir duruş olacağına karar verdim" ifadesini kullandı.

Silencing me & treating me like a criminal is not what she wants for me. It would kill a piece of me. I have decided that visiting my grandmother under these oppressive conditions stands against everything I believe in--fighting against racism, oppression & injustice. https://t.co/z5t5j3qk4H