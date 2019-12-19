Dünya
New York'a inen kar fırtınası kamerada19 Aralık 2019 Perşembe 09:06 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 09:45
ABD'nin New York şehrine inen kar fırtınası Manhattan'daki bir gökdelenin tepesinden kaydedildi.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) 18 Kasım Çarşamba günü New York için kar fırtınası uyarısı yayınladı.
Manhattan'daki bir gökdelenin tepesinden çekilen hızlandırılmış video, bölgeye inen kar fırtınasını gösterdi.
NWS, 30 dakikadan kısa süren kar fırtınasından sonra 0,4 inç (1 cm) kar toplandığını tweetledi.
Kaynak: Reuters